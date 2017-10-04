Beeline представил интернет-телевидение для корпоративных клиентов. BeeTV Business Mobile – это сервис, дающий доступ к онлайн-просмотру лучших телеканалов, популярных фильмов, мультфильмов и сериалов. Воспользоваться услугой можно на сайте www.beetv.kz и мобильном приложении на операционных системах Android и iOS. Услуга внедряется по многочисленным просьбам бизнес-клиентов сотового оператора. «Прежде пакеты для корпоративных клиентов включали в себя только стандартный набор услуг связи: голос, интернет и SMS. Мы постоянно совершенствуем наши предложения и было логичным включить в перечень доступных сервисов один из самых популярных – телевидение. Тем более что трафик при использовании BeeTV не учитывается. Согласитесь, это яркое подтверждение того, что Beeline делает интернет лучше», - комментирует директор по корпоративным продажам Beeline Казахстан Рауан Кабдрахимов. BeeTV - это более 100 ТВ каналов и множество фильмов, сериалов и мультфильмов для абонентов Beeline. Услуга также предусматривает доступ к таким сервисам как Megogo и Амедиатека, в зависимости от выбранного пакета. Beeline Business – это мультисервисный провайдер связи и комплексных решений мобильной и фиксированной связи. Клиентам Beeline Business доступны различные технологии передачи данных, защищённые корпоративные сети, фиксированная и мобильная телефония, роуминг более чем в 185 странах, а также многое другое. Для повышения эффективности бизнеса клиентов были реализованы такие современные услуги, как Business Link (FMCN), Beeline Business Box, GPRS Corporate Access, Beeline Навигатор, SMS Клик, Mobile Device