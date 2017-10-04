Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, проведенный анализ средств массовой информации показал, что «черный рынок» по продаже органов с каждым годом растет и в большинстве случаев на такой шаг людей толкает отсутствие денег, безработица, а также наличие кредитов.

- Прокуратурой Таскалинского района проведен мониторинг интернет-ресурсов по вопросу размещения запрещенных материалов. Было установлено, что на сайте kz24.net, к которому имеется свободный доступ пользователей на всей территории Республики Казахстан, размещены объявления о купле-продаже тканей (части ткани) и органов (части органов) человека, - пояснили в прокуратуре ЗКО. - По заявлению прокурора района решением Таскалинского районного суда интернет-сайт kz24.net признан незаконным и прекращено его распространение на территории республики.

Решение суда в законную силу не вступило.