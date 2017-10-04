Из бюджета было выделено на ЗКО в отрасли растениеводства – 339,6 миллионов тенге тенге, животноводства – 3420,6 миллионов тенге, субсидированию инвестиционных вложений – 3494,8 миллионов тенге, на продуктивную занятость и массовое предпринимательство – 1651,1 миллионов тенге, на субсидирование процентной ставки по кредитным и лизингам – 356,4 миллионов тенге, на другие мероприятия – 197,3 миллионов тенге. Обсуждение Карт развития агропромышленного комплекса прошло по следующим направлениям: интенсивное техническое переоснащение АПК, развитие семеноводства, агрохимии и средств защиты растений. Как отметил в своем выступлении Первый вице-министр сельского хозяйства К. Айтуганов: «Карты разработаны с учетом проведенного расширенного анализа, выявленных проблем и содержат конкретные меры по соответствующим направлениям и участие бизнес-сообщества в обсуждении по их реализации является очень важным фактором». Стоит напомнить, что данные карты развития приоритетных направлений сельского хозяйства были презентованы на недавнем заседании Совета по аграрной политике при МСХ РК. Так, согласно проведенному анализу, состояние парка сельскохозяйственной техники, показывает, что срок эксплуатации 65% тракторов и 46% комбайнов составляет свыше 17 лет. Это очень приличный срок для сельхозтехники. Всем известно, что использование изношенной техники приводит к увеличению затрат не только по ГСМ, запчастям и др., но самое главное – фермер недополучает урожай. За 6 месяцев 2017 года по ЗКО зарегистрированы 20451 единиц техники, из них с начала 2017 года зарегистрировано и перерегистрировано 812 единиц. Выданы 760 технических паспортов на механические транспортные средства и тракторные прицепы, 750 государственных регистрационных номерных знаков на механические транспортные средства и тракторные прицепы, 295 удостоверений тракториста-машиниста. В целях оценки технического состояния, уточнении их численности, принадлежности и иных регистрационных данных проводился технический осмотр тракторов, самоходных и дорожно–строительных машин. Всего охвачено техническим осмотром 3880 единиц механических транспортных средств, в том числе 380 тракторов, 154 тракторных прицепов, 3346 другой техники. С начала 2017 года товаропроизводителям В ЗКО для получения кредитов выданы 82 свидетельств о залоге механических транспортных средств. Снято с учета тракторов и другой сельскохозяйственной техники в количестве 526 единиц. На весеннее-полевых работах в области участвовало 4173 трактора, 4965 сеялок, 793 бороны и 46 высоко производительных посевных комплексов таких как "Джон Дир", "Флекси Койл", "Кейс", "Хорш". На осенне – полевые работы запланировано привлечь 3551 трактора, 705 зерноуборочных комбайнов, 358 жаток и другая техника. Поэтому в разработанной карте по техническому переоснащению есть меры по поддержке отечественных производителей техники, такие как льготное кредитование на закуп самоходной техники отечественного производства, льготное кредитование при приобретении навесной и прицепной техники, субсидирование предприятий для реализации ими продукции СХТП со скидкой и льготы по НДС. Все эти меры позволят увеличить рост доходности СХТП более чем на 20%, производительность труда в 1,5 раза, производство продукции в 2 раза и увеличить темпы обновления машино-тракторного парка.