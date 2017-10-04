Фото предоставлено пресс-службой пожаротушения ДЧС ЗКО Как сообщили в пресс-службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО, сообщение о пожаре в многоэтажном доме по адресу Мухита, 78/1 поступило 3 октября в 18.20 . - Через 7 минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Было установлено, что на первом этаже пятиэтажного дома открытым пламенем горит квартира, из которой предварительно силами соседей была эвакуирована в бессознательном состоянии 59-летняя женщина. Позже ее госпитализировали в областную клиническую больницу. Кроме того, на месте пожара был обнаружен 60-летний мужчина, который в результате пожара погиб. Из-за сильного задымления были эвакуированы 30 человек, в том числе 5 детей, - отметили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Пожар в 19.52 часов был полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекались 13 человек личного состава и пять единиц техники. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Между тем, как рассказали в пресс-службе пожаротушения , еще одно сообщение о пожаре также в многоквартирном доме поступило в 21.20. В квартире по улице Матросова, 170 горели личные вещи. - Было эвакуировано 18 человек, из них 4 детей. Пожар в 21.59 часов был ликвидирован на площади 4 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал. На тушение пожара было задействовано 4 единицы техники и 12 человек личного состава, - отметили в ДЧС ЗКО. Причины пожаров, ущерб и виновные лица устанавливаются.