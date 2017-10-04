Место крушения самолёта Ан-28 / Фото Informburo.kz Бригада медиков вылетела из Алматы в Шымкент 3 октября в 18 часов 39 минут, сообщает informburo.kz. Самолёт санавиации Ан-28 летел из Алматы в Шымкент для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии, об этом сообщает Министерство здравоохранения. "3 октября в 18 часов 39 минут из г. Алматы в г. Шымкент вылетела бригада санитарной авиации в составе двух врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Пациентов на борту не было. Вылет осуществлялся на самолёте Ан-28 авиакомпании East Wing согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации. Связь с бортом была потеряна. Самолёт найден вблизи города Алматы. Обнаружены тела пяти погибших. "Министерство здравоохранения РК выражает искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей", – сообщается в распространённом сообщении. Ан-28 авиакомпании East Wing пропал с радаров в 18.47 по времени Астаны в 28 км от Алматы. Позже в КЧС сообщили, что самолёт сгорел. Погибли пять человек: два пилота, авиатехник и два медработника. Друзья погибшего в авиакатастрофе 30-летнего второго пилота, казахстанца Евгения Кутафина, рассказали, что у него остались жена и малолетний ребёнок. Экстренные службы оцепили район падения самолёта, судмедэксперты забрали тела погибших на экспертизу. В данное время на месте работают специалисты, которые детально изучают территорию крушения. Как сообщил местный житель Александр Кудрин, перед падением самолёт сделал три круга вокруг села. После крушения на место первыми прибыли жители села Междуреченское. По мнению очевидцев, самолёт врезался при падении в электрический столб.