Курмангазинским районным судом Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении двух граждан Республики Франция.

Иностранцы приобрели в Атырау у незнакомой женщины почти 4 кг черной икры. При этом личность сбытчицы так и не удалось установить в ходе досудебного производства.

Зная, что покупка является незаконной, мужчины спрятали икру в багажнике своего автомобиля марки FordEscort и направились к государственной границе Казахстана и России. У контрольно-пропускного поста «ШЕП» нарушители были задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

Подсудимые были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.339 УК Республики Казахстан "Незаконное пользование дериватами животных, на которых введен запрет на пользование".

- Суд назначил каждому из иностранцев наказание в виде штрафа в размере 1 134 500 тенге и конфисковал приобретенную ими икру и автомашину марки Ford Escort, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ

