Впервые на гранд-бал, который прошел в Салтанат сарайы 2 октября, была приглашена молодая пара. - Мы живем в Атырау. Я со своим молодым человеком училась в одной школе. Когда мы начали встречаться, мне было 16 лет, а ему 15 . Вместе уже восьмой год, но из этого периода семь лет я очень сильно болела. За это время было поставлено семь диагнозов, я перенесла 15 операций. В основном это дыхательно-легочные и сердечные заболевания. К сожалению, из-за этого врачи смогли сохранить мнет олько одно легкое. Мое сердце работало всего на 30%, и моя жизнь была на грани, - рассказала Анель. У девушки диагностировали хроническое легочное сердце (комплекс нарушений движения крови по сосудам, развивающийся вследствие заболеваний бронхолегочного аппарата, сердце не может обеспечивать кровью все ткани и органы в полном объеме - прим. автора). - То есть мое сердце было расположено сзади, и сосуды со временем становились все тоньше и тоньше, как нитки. Мое сердце в любой момент могло оторваться. Жили долгое время в страхе, но все же боролись. В операции мне отказали в Москве и в Китае. Но мой ведущий хирург полетел ради меня в Корею, обучился и сделал мне операцию на родине. По состоянию здоровья я просто не могла перенести перелет. В феврале 2016 года операция была проведена успешно, длилась почти шесть часов, - поведала Анель. Влюбленная пара рассказала, как им пришлось пройти через все трудности, которые подготовила им судьба. - Когда мне сказали готовиться к смерти, только тогда я задумалась, что такое жизнь. Но несмотря ни на что, меня поддерживал Марлен, который говорил мне каждую минуту: "Не сдавайся ради меня", мы выдержали это испытание. Тогда я поняла, что с помощью веры и поддержки можно победить любую болезнь, - рассказала девушка. Марлен считает, что, пройдя через такие трудности, он узнал настоящую цену жизни. - Действительно он всюду носил за мной кислородный баллон весом в 10 килограммов. Им я пользовалась 24 часа в сутки. Теперь мне приходится пользоваться кислородным баллоном крайне редко. Позже предстоит небольшой курс реабилитационного лечения. Мы находимся тут в роли главных гостей этого бала. Очень приятно, что нас пригласили, - отметила девушка. У Марлена есть свой малый бизнес, он занимается оформлением праздников. По мусульманским традициям пара Марлен и Анель заключили брак в мечети. Девушка поделилась, что в скором времени у них будет свадьба. Кроме того, на гранд-бале по почетной красной дорожке прошли такие гости, как Алпамыс Шаримов, Ерке Есмахан, Гульнур Оразымбетова, Ляйля Султанкызы, Димаш Кудайбергенов, Ринат Гайсин, Ерлан Бекчурин, Джордан Аракелян, Камшат Жолдыбаева. Ведущими вечера были Сергей Жужа и Гульнар Сильбаева.