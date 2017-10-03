Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела стало известно, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в результате ссоры избил своего собутыльника, а затем задушил. - Подсудимый в злополучный день распивал алкоголь со своим товарищем. Между мужчинами произошла ссора, после чего он избил своего собутыльника, а затем шесть раз обернул металлической проволокой шею и задушил его. Жертва скончалась на месте из-за полученных травм, а преступник скрылся, - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам области. Приговором суда мужчина признан виновным в совершенном убийстве. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.