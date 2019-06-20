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Социум

В ЗКО прошел этнофестиваль «Қымызмұрындық»

Праздник первого кумыса одна из самых древних и почитаемых традиций. Сам по себе праздник символизирует начало лета и открытие сезона кумыса. В этом году на праздник собралось много гостей из разных районов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Мы привезли два вида кумыса. Однодневный кумыс — нежирный. А пятидневный — это крепкий кумыс. На его изготовление нужно 3-4 дня. Разновидностей кумыса много. Главное - условие, чтобы в этот период трава была зелёной. Когда лошадь питается такой травой кумыс очень хороший, - рассказала участница фестиваля Акмоншак Жумаева. Праздник кумыса включе
Дана Рахметова
В ЗКО прошел этнофестиваль «Қымызмұрындық»
Праздник первого кумыса одна из самых древних и почитаемых традиций. Сам по себе праздник символизирует начало лета и открытие сезона кумыса. В этом году на праздник собралось много гостей из разных районов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- Мы привезли два вида кумыса. Однодневный кумыс — нежирный. А пятидневный — это крепкий кумыс. На его изготовление нужно 3-4 дня. Разновидностей кумыса много. Главное - условие, чтобы в этот период трава была зелёной. Когда лошадь питается такой травой кумыс очень хороший, - рассказала участница фестиваля Акмоншак Жумаева. Праздник кумыса включен в список ЮНЕСКО, как нематериальное культурное наследие человечества. Метод изготовления кумыса-национального напитка — это наследие самых древних предков. - Мы стали доить кобыл в прошлом году. Нас учил папа. Брат и братишка тоже делают. Мне нравится смешивать. Мы продолжаем традицию наших предков, - пояснила ученица школы Алина Бекенова. Какой праздник в Казахстане проходит без байги? Она прошла как в индивидуальном зачёте, так и в командном. Кроме того, прошли и другие национальные игры: аударыспақ, қазақ күресі, асық ату. Всё это позволило создать по-настоящему праздничную атмосферу. - Қыз қуу и скачки прошли очень интересно. Собралось много народа. Я очень рад, что попал на такой красивый праздник. Попробовал кумыс, и он мне очень понравился, - сообщила жительница Алматы Жанылсын Сыикова. Самых лучших участников фестиваля наградили памятными подарками. остям этнофестиваля довелось поучаствовать и в национальных играх. Например, из круга выбывает тот, кто не смог осилить очередную чашку молочного напитка. В соревновании «Бие қымыз» побеждает единственный оставшийся. Казахстан предлагает включить в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Будет ли включен праздник первого кумыса в список нематериального культурного наследства человечества, станет известно в следующем году. Однако красивые старинные традиции и обряды уже сейчас привлекают в регион большое количество туристов, интересующихся самобытными обычаями номадов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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