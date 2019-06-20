В ЗКО прошел этнофестиваль «Қымызмұрындық»

Праздник первого кумыса одна из самых древних и почитаемых традиций. Сам по себе праздник символизирует начало лета и открытие сезона кумыса. В этом году на праздник собралось много гостей из разных районов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Мы привезли два вида кумыса. Однодневный кумыс — нежирный. А пятидневный — это крепкий кумыс. На его изготовление нужно 3-4 дня. Разновидностей кумыса много. Главное - условие, чтобы в этот период трава была зелёной. Когда лошадь питается такой травой кумыс очень хороший, - рассказала участница фестиваля Акмоншак Жумаева. Праздник кумыса включе