Об этом стало известно в ходе республиканской научно-практической конференции «Даланың дана қолбасшысы», посвященной 275-летию Сырыма Датова. Мероприятие прошло в областном казахском драматическом театре. Конференция проходит в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». На данное мероприятие съехались известные историки, ученые, профессора, краеведы Казахстана: были приглашены обладатель государственной награды Республики Казахстан, писатель Анес Сарай, заслуженный деятель Республики Казахстан, писатель Кажыгали Муханбеткалиулы и другие. Перед началом конференции гости мероприятия побывали на площади Сырыма Датова и возложили цветы к памятнику исторической личности. Перед началом конференции в фойе областного казахского драматического театра сотрудники областного краеведческого музея представили гостям выставку «Ер қаруы – бес қару», на котором были представлены более 50 экспонатов из фонда музея. – Гостям была представлена выставка, на которой есть оружия батыров. Таким образом мы хотели создать образ казахского батыра, каким он был, какое оружие использовал. Здесь также есть один из первых экспонатов областного исторического музея – ружье с изображением двух дельфинов. Также представлен ертоқым из чистой кожи, обработанный с двух сторон золотом, – рассказала об экспонатах музея Виктория Нажмеденова. Гостей и участников конференции попривествовал аким области Алтай Кульгинов. – Народ не может быть без истории. Как и у других народов, у казахов есть своя богатая история. Как отметил в своей Статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Президент страны Нурсултан Назарбаев, мы должны помнить уроки, которые преподнесла нам наша история. Поэтому мы никогда не забудем нашу историю, героические поступки наших предков, лепту, внесшие в Независимость, наших батыров. Их главной целью было передать нам нашу Независимость и свободу. Среди таких батыров, которых мы должны всегда помнить, был и Сырым батыр. Сырым Датулы являлся патриотом своего народа. В независимом Казахстане всегда должны помнить имя предводителя первого освободительного движения, – отметил в своем выступлении аким области Алтай Кульгинов. В своем выступлении известный казахстанский писатель, обладатель государственной награды Республики Казахстан Анес Сарай отметил, что западноказахстанцы всегда чтят и помнят батыров казахского народа, казахстанцы никогда не забудут имя батыра, а такие встречи будут проходить и через сотни лет. В ходе конференции ученые обсудили актуальные проблемы истории, источниковедения, историографии национально-освободительного движения XVIII-XIX вв. на территории Казахстана и изучение Сырыма Датова как исторической личности (батыра, бия, рубасы). Как рассказал директор областного центра истории и археологии Мурат Сдыков, для историков открылись новые возможности в более глубоком изучении истории, благодаля программе «Рухани жаңғыру». – Благодаря реализации программы «Рухани жаңғыру», у нас есть возможность проверить, на самом ли деле там захоронили Сырыма батыра. Проверив соответствие ДНК батыра с его нынешними потомками, мы сможем это выяснить, – сообщил Мурат Сдыков. В россиийских архивах найдены письма, написанные от руки Сырыма Датова. Эти исторические документы еще не вошли в научные издания. Как сообщил старший преподаватель ЗКГУ им. М. Утемисова, кандидат исторических наук Жанибек Исмурзин, найдена новая печать, принадлежавшая С. Датову. – Ранее была найдена печать 1882 года, которая принадлежала исторической личности. На сегодня нам удалось найти вторую печать Сырыма. На ней есть надпись «Сырым баһадүр абдуһу бин Дат». Слово «Абдуһу» переводит как «Алланың құлы». Это большая находка для нас, – отметил Исмурзин.