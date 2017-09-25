Счет первыми открыли гости. Словак Штефан Зошек замкнул фланговую передачу. Во втором тайме уральцам удалось не только выровнять игру, но и сравнять счет. Это сделал Азат Ерсалимов, неотразимо пробив из-за пределов штрафной площадки. Но последние минуты стали фатальными для подопечных главного тренера Вахида Масудова. Темнокожий легионер карагандинцев Кореде Айегбуси в компенсированное время второго тайма опередил вратаря “Акжайыка” Вячеслава Котляра и протолкнул мяч в ворота. Отыграться уральцам времени не хватило. Счет игры 1:2. - ”Акжайык” удивлял серией побед. Мы очень серьезно готовились к этому матчу. Он выдался сложнейшим. В решающем голе присутствовала доля везения. Игрок шел до конца на этот мяч. Могу пожелать “Акжайыку” удачи в дальнейшем”, - заявил главный тренер “Шахтера” Саулюс Ширмялис. Главный тренер ФК “Акжайык” отметил, что в команде есть проблема с нападающими. - Дудченко и Дурович не могли играть. К тому же в чемпионате напряженный график, игры шли подряд. “Шахтер” был свежее в первом тайме, во втором мы немного перестроились. Команда сделала максимум, - сказал Вахид Масудов. После этого матча уральцы расположились на девятом месте в турнирной таблице с 29 очками. Следующий матч “Акжайык” проведет 30 сентября на выезде против шымкентского “Ордабасы”.