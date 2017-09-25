В матче 28 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги уральский “Акжайык” на своем поле принимал карагандинский “Шахтер”, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Счет первыми открыли гости. Словак Штефан Зошек замкнул фланговую передачу. Во втором тайме уральцам удалось не только выровнять игру, но и сравнять счет. Это сделал Азат Ерсалимов, неотразимо пробив из-за пределов штрафной площадки. Но последние минуты стали фатальными для подопечных главного тренера Вахида Масудова. Темнокожий легионер карагандинцев Кореде Айегбуси в компенсированное время второго тайма опередил вратаря “Акжайыка” Вячеслава Котляра и протолкнул мяч в ворота. Отыграться уральцам времени не хватило. Счет игры 1:2. - ”Акжайык” удивлял серией побед. Мы очень серьезно готовились к этому матчу. Он выдался сложнейшим. В решающем голе присутствовала доля везения. Игрок шел до конца на этот мяч. Могу пожелать “Акжайыку” удачи в дальнейшем”, - заявил главный тренер “Шахтера” Саулюс Ширмялис. Главный тренер ФК “Акжайык” отметил, что в команде есть проблема с нападающими. - Дудченко и Дурович не могли играть. К тому же в чемпионате напряженный график, игры шли подряд. “Шахтер” был свежее в первом тайме, во втором мы немного перестроились. Команда сделала максимум, - сказал Вахид Масудов. После этого матча уральцы расположились на девятом месте в турнирной таблице с 29 очками. Следующий матч “Акжайык” проведет 30 сентября на выезде против шымкентского “Ордабасы”. Руслан АЛИМОВ