Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, сейчас ведутся работы по переносу воздушной линии освещения на кабельное от аэропорта до пойменного моста. - В этом году по проекту планируется также заменить электролинии по проспекту Достык от улицы Маметовой до улицы Некрасова, по улице Ихсанова от улицы Рубежинская до Чагано-Набережной и по улице Сарайшык от Петровского до улицы Даумова, - пояснили в пресс-службе городского акимата. - Заказчиком является компания КПО б. в. В Уральске установят 846 дорожных опор и светильников мощностью 150-200 ВТ и 383 тротуарных светильников, мощность которых составляет 100 Вт. Как ранее отмечал заместитель акима Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, на установку новых фонарей в Уральске было выделено более 700 млн тенге.