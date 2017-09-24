Особенным спросом на ярмарке 23 сентября пользовался картофель и лук, которые горожане закупали на зиму. Так, картофель, который продавался оптом, стоил 45 тенге за 1 килограмм. Лук можно было приобрести по 50-70 тенге за килограмм. По словам жительницы Уральска Марины ФЕДОРОВОЙ, цены на ярмарке намного ниже, чем на остальных рынках. - На других рынках картофель стоит от 60 тенге и выше. На днях звонила по объявлению на поле в поселок Макарово, так там продают картофель аж по 65 тенге за килограмм. Нам, пенсионерам, это дорого. А вот по 45 тенге самая приемлемая цена. Заготовки у меня на зиму уже почти готовы, поэтому помидоры я уже не покупаю, - рассказала пенсионерка. - Хотелось бы, чтобы побольше мяса продавали на ярмарке. А то всего на одном столе говядина продается по 1300 за килограмм. Также на ярмарке продавалась морковь по 80 тенге, капуста по 50-70 тенге, яблоки по 300 тенге, свекла, клубника и виноград. Стоит отметить, что сельскохозяйственные ярмарки местных товаропроизводителей и фермеров проходят в Уральске с августа и закончатся в конце октября. Все, кто привозят на ярмарку свой товар, не арендуют торговые места, именно поэтому овощи и прочие продукты здесь намного дешевле, чем на других рынках. По уже сложившейся традиции ежегодно в августе каждую субботу на ул. Ихсанова проходит сельскохозяйственная ярмарка. Так, помидоры здесь можно было купить по 100 тенге за килограмм, картофель - по 75, огурцы - 230 тенге, а арбузы по 30 тенге за кило. Помимо традиционных овощей, на ярмарке были представлены мед, сухая и копченая рыба, выпечка и даже колбасы от местных производителей. Здесь же можно было купить носки и даже трико. Покупатели отметили, что это очень удобно.