Как рассказал старший брат школьника Димы Илья ИСАЕВ, в 13.00 младший брат позвонил маме и сообщил, что сел на автовокзале в автобус 12. - Дима должен был ехать на дачу в сторону Подстепного. После его звонка мама вышла на остановку, чтобы встретить его. Мимо проехали 5 автобусов, но брата так и не было. Мы стали ему звонить, а телефон выключен, - рассказал Илья ИСАЕВ. После родные обошли все остановки, которые по пути должен был проехать Дима, но его нигде не было. - Спустя два часа нам позвонили знакомые, которые рассказали, что Дима едет в 12 автобусе на "Универмаге". Он объяснил, что кондуктор его не выпустила из-за того, что ему на проезд не хватило 10 тенге. Таким образом он проехал до конечной в сторону Подстепного, где водитель и кондуктор пообедали и поехали на новый круг в город, - сообщил старший брат. Недостающие 10 тенге знакомые семьи все-таки заплатили за школьника, однако извинений никто не принес. Водитель родным заявил, что не видел мальчика вообще и к кондуктору тот якобы не подходил. Стоит отметить, что в Атырау не так давно разгорелся скандал из-за того, что кондукторы массово выгоняют учеников из автобусов.