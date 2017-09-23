Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, в 2018-2019 годах планируется обустроить внутриквартальные улицы. - В приоритете у нас на первом месте магистральные дороги. Их в этом году мы закончим ремонтировать. В 2018 году мы хотим как можно больше охватить дорог, которые ведут к соцобъектам и уже в 2019 году по мере финансирования мы начнем строить дороги, где асфальта не было даже в советское время. Это район Мясокомбината и второго рабочего поселка, - рассказал Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Стоит отметить, что в 2017 году также начнется капитальный ремонт дороги в затоне имени Чапаева, где находится СОШ №33.