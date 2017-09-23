Кажыгали Муханбеткалиулы – писатель, внесший особый вклад в казахскую литературу. Его прозаические произведения описывают быт народа в 70-80-х гг., через которые можно увидеть общественную ситуацию простого населения, а через простые эпизоды можно заметить большие социальные особенности того времени. Времена, когда народ начал приходить в себя после кризиса 40-50-х, стали выявляться новые психологические проблемы общества. Бескорыстие друзей кажется ушли в небытие, а основой взаимоотношений стали алчность и хитрость. Эта тема легла в основу произведений «Мінез» («Характер») и «Ескі достар» («Старые друзья»). Изменения в казахском обществе подробно описаны в рассказах «Дала әуендері» («Степные мотивы»), «Қарымта» («Ответный удар»), «Қаңтардың қара суық түні» («Январская холодная ночь»), «Бір машина шөп» («Грузовик сена»). Муханбеткалиулы много лет исследовал жизнь Сырыма Датова – ярого борца против колонизации казахов в ХVІІІ в., казахского бия и батыра. В 2004 году вышла книга с жизнеописанием видного деятеля «Сырым Датұлы». Позже вышел сборник статей по литературе и искусству «Тоғысар арнамыз бір толғанғанда...» (2010).

Мероприятие, посвященное 275-летию С.Датова, состоялось в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». В фойе центра была организована выставка, на которой были выставлены книги К. Муханбеткалиулы, статьи о писателе. Известная работа писателя «Тар кезең» («Тяжкие времена») не оставляет никого равнодушным. В этой книге, над которой писатель работал много лет, автор художественно изложил факты и события, основанные на изучении архивных материалов, научной, исторической, научно-популярной литературы. В 2014 году К. Муханбеткалиуы стал обладателем государственной премии в области литературы и искусства за роман «Тар кезең», посвященный национальному движению, ставшему основой Независимости страны. Поприветствовав гостей, аким обасти Алтай Кульгинов отметил важность работы, которую проделал известный казахстанский писатель. – Кажыгали Муханбеткалиулы работал над книгой «Тар кезең» 25 лет. В ней автор изложил факты и события, которые происходили на этой земле. Это история, которую мы должны знать и беречь, поэтому я рад сегодняшней встрече. У западноказахстанцев есть возможность более глубоко изучить жизнь и личность Сырыма Датова. Сегодняшняя встреча будет полезна для каждого из нас. Хотелось бы также отметить, что в этом году уважаемому писателю исполнилось 75 лет. Поздравляем еще раз вас с юбилеем, – отметил Алтай Кульгинов и в знак уважения к гостю накинул чапан на его плечи. В ходе вечера Кажыгали Муханбеткалиулы более подробно рассказал о своем творчестве, жизни, детстве. После местные творческие коллективы представили концерт вниманию гостей.