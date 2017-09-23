Кажыгали Муханбеткалиулы – писатель, внесший особый вклад в казахскую литературу. Его прозаические произведения описывают быт народа в 70-80-х гг., через которые можно увидеть общественную ситуацию простого населения, а через простые эпизоды можно заметить большие социальные особенности того времени. Времена, когда народ начал приходить в себя после кризиса 40-50-х, стали выявляться новые психологические проблемы общества. Бескорыстие друзей кажется ушли в небытие, а основой взаимоотношений стали алчность и хитрость. Эта тема легла в основу произведений «Мінез» («Характер») и «Ескі достар» («Старые друзья»). Изменения в казахском обществе подробно описаны в рассказах «Дала әуендері» («Степные мотивы»), «Қарымта» («Ответный удар»), «Қаңтардың қара суық түні» («Январская холодная ночь»), «Бір машина шөп» («Грузовик сена»). Муханбеткалиулы много лет исследовал жизнь Сырыма Датова – ярого борца против колонизации казахов в ХVІІІ в., казахского бия и батыра. В 2004 году вышла книга с жизнеописанием видного деятеля «Сырым Датұлы». Позже вышел сборник статей по литературе и искусству «Тоғысар арнамыз бір толғанғанда...» (2010).Анна СУВОРОВА
