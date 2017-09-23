В центре культуры и искусств им. Кадыра Мырза Али состоялся вечер «Сырымды қайта тірілткен...», посвященный творчеству известного исследователя биографии Сырыма Датова, лауреата госпремии Президента РК, писателя Кажыгали Муханбеткалиулы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мероприятие, посвященное 275-летию С.Датова, состоялось в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». В фойе центра была организована выставка, на которой были выставлены книги К. Муханбеткалиулы, статьи о писателе. Известная работа писателя «Тар кезең» («Тяжкие времена») не оставляет никого равнодушным. В этой книге, над которой писатель работал много лет, автор художественно изложил факты и события, основанные на изучении архивных материалов, научной, исторической, научно-популярной литературы. В 2014 году К. Муханбеткалиуы стал обладателем государственной премии в области литературы и искусства за роман «Тар кезең», посвященный национальному движению, ставшему основой Независимости страны. Поприветствовав гостей, аким обасти Алтай Кульгинов отметил важность работы, которую проделал известный казахстанский писатель. – Кажыгали Муханбеткалиулы работал над книгой «Тар кезең» 25 лет. В ней автор изложил факты и события, которые происходили на этой земле. Это история, которую мы должны знать и беречь, поэтому я рад сегодняшней встрече. У западноказахстанцев есть возможность более глубоко изучить жизнь и личность Сырыма Датова. Сегодняшняя встреча будет полезна для каждого из нас. Хотелось бы также отметить, что в этом году уважаемому писателю исполнилось 75 лет. Поздравляем еще раз вас с юбилеем, – отметил Алтай Кульгинов и в знак уважения к гостю накинул чапан на его плечи. В ходе вечера Кажыгали Муханбеткалиулы более подробно рассказал о своем творчестве, жизни, детстве. После местные творческие коллективы представили концерт вниманию гостей.
Кажыгали Муханбеткалиулы – писатель, внесший особый вклад в казахскую литературу. Его прозаические произведения описывают быт народа в 70-80-х гг., через которые можно увидеть общественную ситуацию простого населения, а через простые эпизоды можно заметить большие социальные особенности того времени. Времена, когда народ начал приходить в себя после кризиса 40-50-х, стали выявляться новые психологические проблемы общества. Бескорыстие друзей кажется ушли в небытие, а основой взаимоотношений стали алчность и хитрость. Эта тема легла в основу произведений «Мінез» («Характер») и «Ескі достар» («Старые друзья»). Изменения в казахском обществе подробно описаны в рассказах «Дала әуендері» («Степные мотивы»), «Қарымта» («Ответный удар»), «Қаңтардың қара суық түні» («Январская холодная ночь»), «Бір машина шөп» («Грузовик сена»). Муханбеткалиулы много лет исследовал жизнь Сырыма Датова – ярого борца против колонизации казахов в ХVІІІ в., казахского бия и батыра. В 2004 году вышла книга с жизнеописанием видного деятеля «Сырым Датұлы». Позже вышел сборник статей по литературе и искусству «Тоғысар арнамыз бір толғанғанда...» (2010).
Анна СУВОРОВА