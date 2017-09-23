Иллюстративное фото из архива "МГ" Весной 2018 года будет возможен сбор воды, которую сельчане смогут использовать в технических целях. По словам замакима Зеленовского района Амангельды ТУГУЗБАЕВА, строительство дамбы позволит жителям села Переметное, Полевое, Каражар и Зеленое развить сельское хозяйство. – Это переливная дамба, на одной стороне которой будет собираться 150 тысяч кубических метров воды, а на второй - 280 тысяч кубометров. Всего же от дамбы и до села Каражар будет возможным собрать около 5 миллионов кубометров воды. Это говорит о том, что вешние воды не уйдут просто в степь, а будут приносить пользу населению и поспособствуют развитию бахчеводства и овощеводства в районе, - пояснил Амангельды ТУГУЗБАЕВ.