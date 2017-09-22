Теперь жители поселка Зачаганск будут совершать объезд через поселок Деркул, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города, дорогу по улице Жангир хана в связи с проведением ремонтных работ от улицы Пугачева до улицы Азербайджанской закроют 23 сентября в 7.00 и откроют только 27 сентября.
На три дня закрывают улицу Жангир хана в Уральске
