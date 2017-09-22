Со слов водителя автобуса, он ехал по улице Жангир хана в сторону центра города. В это время внедорожник выезжал со стороны заправки и не пропустил его. Как рассказал и. о. заместителя начальника МПС ДВД ЗКО Нажиев, с места аварии скорая помощь забрала 6 человек, в том числе одного несовершеннолетнего ребенка. На месте ДТП работают полицейские-дознаватели. Другие подробности выясняются.Фото предоставлено очевидцами