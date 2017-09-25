У нас на участке ул. Азербайджанская ведётся капремонт дороги по ул. Азербайджанская. Но сегодня нас насторожило то что участок дороги от пересечения с ул. Новокирпичная дорога старая убитая дорога просто подметается. Когда мы задали вопрос почему полностью не снимается старое покрытие (к слову оно здесь с Советских времён) прозвучал ответ, что срезаться ничего не будет а просто сверху на старый асфальт уложится новый. Ни хочу никого обвинять но насколько мы знаем, деньги выделены на полную замену полотна, а укладывать новый асфальт на древнюю убитую дорогу это выброс денег на ветер, через год эта дорога снова убъется. Мало того что на этом участке отказались делать тротуар, видимо думают местные жители умеют просачиваться через транспортный поток, так теперь ещё и сэкономить хотят там где это кощунство экономить. Просим вас попросить акимат прокомментировать эту ситуацию. А то когда дорогу уложат там уже не видно будет как ее делали.