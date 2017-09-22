На прощальном собрании Сергей ПАВЛОВ отметил, что казахстанский этап был новым и важным этапом в его карьере. Также выразил надежду на то, что его отставка встряхнет команду и она выполнит свои две главные задачи — сохранить прописку в Премьер-лиге и выиграть Кубок. - Я хочу попросить атырауских болельщиков поддержать команду в этой нелегкой ситуации, поскольку поддержка сейчас ей необходима. Надеюсь, что «Атырау» выполнит все те задачи на сезон, которые стоят перед ним, - сказал он. В заключении тренер поблагодарил всех за оказанное доверие и сотрудничество, пожелав футболистам удачи в оставшихся матчах в чемпионате. К следующей игре Премьер-лиги с "Окжетпесом" команду подготовит тренер Куаныш КАБДУЛОВ, назначенный исполняющим обязанностей главного тренера. Он является тренером в основной команде с 2014 года. Ближайший матч ФК "Атырау" состоится 14 октября в Актобе. Команда нефтяников сыграет в финале кубка Казахстана по футболу против «Кайрата» из Алматы.