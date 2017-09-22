Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате г. Уральск, на организацию подвоза детей к школам ежегодно выделяются деньги из бюджета. - Дети 1, 2 и 3 дачной в основном посещают школы №22 и 32. Всего там насчитывается 302 учащихся с дачных обществ. Подвоз школьников осуществляется автобусом "ПАЗ" и "ГАЗель", - пояснили в городском акимате. - Детей возят в школу как в первую, так и во вторую смену обучения. Стоит отметить, что школьников забирают исключительно с остановочных площадок, откуда в сопровождении учителей они едут на занятия. В 2016 году на организацию подвоза школьников с дач было выделено 1,66 млн тенге, в 2017 году - 2 млн тенге.