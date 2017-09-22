Новый соцальнозначимый обьект был открыт в рамках реализации проекта «Ресоциализация: Ты нужен обществу». Целью центра, действующего по принципу «одного окна», является создание эффективной системы ресоциализации осужденных, трудоустройство максимального количества подучетных службы пробации. В день открытия "Дома пробации" за помощью обратились 34 бывших заключённых: из них - трое к психологу, 23 в отдел занятости, 4 к сотрудникам здравоохранения. Всем подучетным, пришедшим в «Центр пробации», была оказана социально-правовая помощь. Прием вели прокуроры, сотрудники отдела занятости и социальных программ, сотрудники центра занятости, медики, психологи, адвокаты, медиаторы, а также представители службы пробации.​ В ходе приема граждане, находящиеся на пробационном контроле, имели возможность задать вопросы и поделиться своими проблемами. - Трудоустройство этой категории людей - важный вопрос и касается каждого руководителя учреждения или предприятия, а потому работодателям и обществу в целом необходимо коренным образом изменить свое отношение к осужденным, - заявил заместитель прокурора области ​​​​​Серик ШАЛАБАЕВ.