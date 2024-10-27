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Социум

В ЗКО провели инвентаризацию земельных участков под ИЖС

1080 участков оказались свободными.
Арайлым Усербаева
В ЗКО провели инвентаризацию земельных участков под ИЖС

Как сообщил руководитель департамента агентства по противодействию коррупции по ЗКО Адильхан Сабуров, по результатам мониторинга в сфере высокой очередности на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории ЗКО проведена инвентаризация списков для получения земельных участков под ИЖС в Бокейординском, Жанибекском, Акжаикском, Жангалинском, Бурлинском, Сырымском и Каратобинском районах.

По результатам инвентаризации был сформирован список из 1080 свободных участков под ИЖС в районах и городе Уральске. Очередность на получение земельных участков была снижена на 3000 человек.

Выданы предписания о возврате 26 незаконно выданных участков, из которых 8 уже возвращены. По 18 участкам в настоящее время проводятся судебные процедуры.

Работа в данном направлении продолжается.

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