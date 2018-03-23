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Происшествия Социум

В ЗКО проводится модернизация сельских библиотек

Теперь на базе библиотек будут созданы центры культуры, просвещения и досуга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления культуры, архивов и документации ЗКО Кадырболата МУСАГАЛИЕВА, пилотный проект по модернизации библиотек будет реализовываться в четырех районах ЗКО. - Теперь на базе библиотек будут созданы центры культуры в Бурлинском, Акжайыкском, Теректинском и Зеленовском районах, - пояснил Кадырболат МУСАГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в городе Уральск планируется строительство многофункционального Дворца культуры на 1200
Кристина Кобина
В ЗКО проводится модернизация сельских библиотек
Теперь на базе библиотек будут созданы центры культуры, просвещения и досуга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления культуры, архивов и документации ЗКО Кадырболата МУСАГАЛИЕВА, пилотный проект по модернизации библиотек будет реализовываться в четырех районах ЗКО. - Теперь на базе библиотек будут созданы центры культуры в Бурлинском, Акжайыкском, Теректинском и Зеленовском районах, - пояснил Кадырболат МУСАГАЛИЕВ. Стоит отметить, что в городе Уральск планируется строительство многофункционального Дворца культуры на 1200 посадочных мест.
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