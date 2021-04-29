В ЗКО распространяется информация о местах расположения блокпостов

Согласно рассылке, блокпосты будут установлены в шести районах области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 апреля в ЗКО вышло новое постановление главного санитарного врача Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более месяца ЗКО находится в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции. Так, с 1 мая устанавливаются блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырл