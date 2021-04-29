В ЗКО распространяется информация о местах расположения блокпостов

Согласно этой рассылке, блокпосты будут установлены в шести районах ЗКО:
В Акжайыкском районе:
- Блок-пост №1 “Чапаево”, расположен на 125 км а/д “Уральск-Атырау”;
- Блок-пост №2 “Тайпак”, расположен на 275 км а/д “Уральск-Атырау”;
В район Байтерек:
- Блок-пост №1, а/д “Уральск — Саратов выезд с поселка Переметное”;
- Блок-пост №2, а/д “Уральск — Саратов”, пост Кушум;
В Бурлинском районе:
- Блок-пост №1, “Канай”, расположен на 77 км а/д “Подстепное — Федоровка — граница РФ”;
- Блок-пост №2, “Аксу”, расположен на 85 км а/д “Бурлин — Аксай — Жымпиты”;
- Блок-пост №3 “Успеновка”, расположен на 44 км автодороги “Аксай — Чингирлау”;
В Казталовском районе:
- Блок-пост №1, 137 км автодороги “Казталов — Чапаев”;
В Теректинском районе:
- Блок-пост №1, “с.Магистральное”, а/д “Подстепное — Илек”;
- Блок-пост №2, “с.Барбастау”, расположен на 273 км автодороги “Самара — Шымкент”;
В Шынгырлауском районе:
-
Блок-пост №1, 510 км а/д “Самара — Шымкент” (граница с Актюбинской областью)
-
Блок-пост №2, 39 км а/д “Шынгырлау — Аксай”.