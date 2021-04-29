Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум COVID-19

В ЗКО распространяется информация о местах расположения блокпостов

Согласно рассылке, блокпосты будут установлены в шести районах области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 апреля в ЗКО вышло новое постановление главного санитарного врача Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более месяца ЗКО находится в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции. Так, с 1 мая устанавливаются блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырл
Арайлым Усербаева
В ЗКО распространяется информация о местах расположения блокпостов
Согласно рассылке, блокпосты будут установлены в шести районах области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В шести районах ЗКО установят блокпосты
В шести районах ЗКО установят блокпосты
Иллюстративное фото из архива "МГ" 26 апреля в ЗКО вышло новое постановление главного санитарного врача Мухамгали Арыспаева. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации на территории региона усиливаются ограничительные меры. К слову, более месяца ЗКО находится в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции. Так, с 1 мая устанавливаются блокпосты по периметру при въезде и выезде в город Уральск, а также в Акжайыкском, Бурлинском, Казталовском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек. По городу Уральск блокпосты будут установлены в семи местах: - трасса Самара-Шымкент, рядом с комплексом "Акжол", на границе с Теректинским районом; - пост в районе нового моста; - пересечение улиц Жангир хана и Айткулова; - пересечение саратовской трассы и ул. Айткулова; - пост на выезд со стороны с. Белес в ПДП-1; - трасса Самара-Шымкент, рядом с постом на выезде в город Самара; - желаевская трасса, рядом с поворотом на комплекс "Русские бани". К слову, в мессенджерах распространяется информация о местах расположения блокпостов в районах ЗКО. Корреспонденты "МГ" обратились за официальной информацией в акимат области, однако получить подтверждение либо опровержение распространяемой информации нам не удалось.
Согласно этой рассылке, блокпосты будут установлены в шести районах ЗКО:

В Акжайыкском районе:

  1. Блок-пост №1 “Чапаево”, расположен на 125 км а/д “Уральск-Атырау”;
  2. Блок-пост №2 “Тайпак”, расположен на 275 км а/д “Уральск-Атырау”;

В район Байтерек:

Главный баннер
  1. Блок-пост №1, а/д “Уральск — Саратов выезд с поселка Переметное”;
  2. Блок-пост №2, а/д “Уральск — Саратов”, пост Кушум;

В Бурлинском районе:

  1. Блок-пост №1, “Канай”, расположен на 77 км а/д “Подстепное — Федоровка — граница РФ”;
  2. Блок-пост №2, “Аксу”, расположен на 85 км а/д “Бурлин — Аксай — Жымпиты”;
  3. Блок-пост №3 “Успеновка”, расположен на 44 км автодороги “Аксай — Чингирлау”;

В Казталовском районе:

  1. Блок-пост №1, 137 км автодороги “Казталов — Чапаев”;

В Теректинском районе:

  1. Блок-пост №1, “с.Магистральное”, а/д “Подстепное — Илек”;
  2. Блок-пост №2, “с.Барбастау”, расположен на 273 км автодороги “Самара — Шымкент”;

В Шынгырлауском районе:

  1. Блок-пост №1, 510 км а/д “Самара — Шымкент” (граница с Актюбинской областью)
  2. Блок-пост №2, 39 км а/д “Шынгырлау — Аксай”.
В ЗКО распространяется информация о местах расположения блокпостов
В ЗКО распространяется информация о местах расположения блокпостов
Фото из социальных сетей Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
районы Карантин коронавирус блокпост

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article