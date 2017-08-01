Ярким примером разведения коневодства в Жангалинском районе стал ТОО «Кушум», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" ТОО "Кушум" было образовано в 1999 году, став преемником известного на весь Советский Союз конезавода, занимавшегося разведением выведенной  на жангалинской земле породы  кушумских лошадей. Директор ТОО «Кушум» Наурыз Бекмашев пришел на конезавод главным инженером, спустя пять лет возглавил завод, позднее  став руководителем образованного  ТОО. – Наш завод продолжает традиции большой научной селекционной работы, заложенной в советские годы. Сегодня мы сотрудничаем с отделом коневодства  Казахского государственного сельхозинститута  и ведем селекцию кушумской породы. Начали работу по выведению новой породы лошадей, в работу включено   6 хозяйств, необходимо для этого порядка 300-400 голов маточного поголовья. Результат этой научной работы планируем получить через десять лет, тогда и будет определено  название породы, – рассказывает директор ТОО. Наурыз Бекмашев  в селекционной работе не новичок. Он  – автор двух породных линий «Байкал» и «Хитрец»  нового городского типа кушумской породы лошадей. Потому об искусстве коневодства  может рассказывать интересно и увлеченно часами. Как говорит коневод, главное в работе ТОО «Кушум» – погоня не за численностью  поголовья, а качеством. Сейчас конезавод располагает поголовьем в 345 элитных  кушумских лошадей, за прошлый год реализовал в хозяйства ряда регионов  страны 40 жеребцов-производителей.  На сегодня, по словам Н. Бекмашева, жеребцы  ТОО «Кушум»   улучшают породу в табунах  во всех регионах Казахстана, за исключением Семея и Кызылорды. –  Можем с уверенностью сказать, что наши жеребцы – гордость жангалинской  земли. Мы сохранили все традиции селекционной работы, ведем большую работу по сохранению всех природных качеств лошадей,  занимаясь разведением породы в естественных природных условиях, без всякой химии и технологий, – говорит Наурыз Бекмашев. Источник: Приуралье