По словам близких, 33-летний Азамат АДИЛОВ вышел из дома и не вернулся. Сведений о местонахождении мужчины нет по сей день. Родные пропавшего просят всех, кто располагает хоть какими-то данными о его местонахождении, или выдел его, немедленно сообщить по телефону полиции 102 или позвонить на сотовый +7(702)242 34 80. По данным ДВД Атырауской области, с начала года в регионе было зарегистрировано 98 без вести пропавших. 64 жителя Атырауской области, которые были объявлены в розыск, полицейские нашли в течение 3 дней, 34 человека не найдены до сих пор.