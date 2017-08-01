12-летняя девочка и 17-летний парень подвергались действиям сексуального характера в одном из поселков  Теректинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kukla Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель прокурора ЗКО Александр ЦУРАНКОВ, мужчина 1976 года рождения находится под арестом на время следствия. - Была проведена экспертиза после показаний детей, которая показала, что как такового полового насилия не было. Дети подвергались действиям сексуального характера со стороны своего отчима на протяжении долгого времени, - сообщил зампрокурора области. Также в прокуратуре рассказали, что самыми маленькими жертвами насильников стали дети 5-6 лет. Всего за полгода в ЗКО были задержаны 6 педофилов, пятеро из которых уже осуждены.