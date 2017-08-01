Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель прокурора ЗКО Александр ЦУРАНКОВ, мужчина 1976 года рождения находится под арестом на время следствия. - Была проведена экспертиза после показаний детей, которая показала, что как такового полового насилия не было. Дети подвергались действиям сексуального характера со стороны своего отчима на протяжении долгого времени, - сообщил зампрокурора области. Также в прокуратуре рассказали, что самыми маленькими жертвами насильников стали дети 5-6 лет. Всего за полгода в ЗКО были задержаны 6 педофилов, пятеро из которых уже осуждены.