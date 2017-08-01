Бизнесмен Прокудин заявил, что сотрудник госдоходов сам вымогал у него деньги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". bezymjannyj-800x600 (1) Нурболат УРНАЛИЕВ получил взятку в размере 101 млн тенге, из них 25 млн тенге - 15 июля. По словам заместителя прокурора ЗКО Александра ЦУРАНКОВА, предприниматель не будет привлечен к уголовной ответственности из-за того, что сам обратился в антикоррупционную службу с завлением о вымогательстве. - Как выяснилось в ходе следствия, предприниматель Прокудин выступал от лица другого ТОО. Когда Урналиев потребовал у него деньги за общее покровительство, бизнесмен обратился в правоохранительные органы. По закону, если человек сам обратился по факту вымогательства взятки, он не может быть привлечен к уголовной ответственности как взяткодатель, - отметил Александр ЦУРАНКОВ. Напомним, руководитель отдела СЭР ДГД ЗКО был задержан при получении остатка взятки в размере 25 млн тенге. Сотрудники антикоррупционной службы нашли деньги в бумажном пакете в багажнике автомобиля Урналиева.  