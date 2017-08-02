Полицейские установили личности водителей, устроивших ночные гонки в Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru Иллюстративное фото с сайта www.drive2.ru Выяснилось, что автомобиль марки "Лада Калина" находился под управлением 31-летнего мужчины. В отношении него были оформлены административные протоколы сразу по двум статьям - по ч.5 и ч.7 статьи 590 КОаП РК, ч.1 статьи 595 КОаП РК. - В отношении водителя автомобиля марки BMW 1987 г.р. были оформлены административные протоколы также по двум статьям - ч.1 статьи 593 КОаП РК, а также ч.1 статьи 595 КОаП РК. Все нарушения влекут за собой выплату штрафов, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Напомним, 30 июля в сеть попало видео скоростных состязаний двух автомобилей на трассе, ведущей в аэропорт. При этом у смертельно опасного заезда были и свои зрители, которые снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Видео просмотрели и представители ДПС ДВД. После проведенной проверки  были установлены личности нарушителей, а также марки их авто. Ерлан ОМАРОВ  