Иллюстративное фото Как стало известно, группа школьников вместе с учителями выехала на ЭКСПО в Астану 24 июля и вернулись 29 июля. В столице 12-летнюю девочку сбил автомобиль. Ребенок с различными травмами был госпитализирован в столичную клинику, где в настоящее время и находится. Мама школьницы информацию подтвердила, однако от комментариев отказалась, добавив, что ни к директору школы, ни к руководителю группы претензий не имеет. В районном отделе образования и вовсе заявили, что им нечего сказать и потребовали прислать им письменный запрос. Редакция МГ направила официальный запрос в областное управление образования.