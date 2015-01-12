Об этом сегодня, 12 января, на брифинге в ДВД области рассказал начальник управления криминальной полиции Сергей ШЕВЧЕНКО. Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com Иллюстративное фото с сайта novostipmr.com По словам Сергея ШЕВЧЕНКО, в январе нынешнего года в Уральске было совершено разбойное нападение на местного бизнесмена. Мужчину вывезли за город в район села Желаево, где избили и требовали деньги, полученные от бизнеса. Однако получить им удалось около 100 тысяч тенге - это все деньги, которые оказались при предпринимателе, и золотые украшения. - По подозрению в данном преступлении задержаны двое мужчин в возрасте 35-40 лет, - рассказал Сергей ШЕВЧЕНКО. - В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Разбойное нападение", также будет статья "Покушение на вымогательство". Также в настоящее время разыскивается третий преступник Аманбай Сельванович МУРЗАГУЛОВ 1970 года рождения. Двое из подозреваемых ранее были судимы за имущественные преступления. К слову, жертва и преступник ранее были знакомы. Идет следствие. Видео Ербола АМАНШИНА