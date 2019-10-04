Как было отмечено в ходе встречи, в этом году уже прошли 2 заседания Совета, по итогам которых было принято 6 проектов на сумму 31,8 млрд. тенге и с созданием 357 рабочих мест. О текущем состоянии проектов, ранее рассмотренных на Совете проектов рассказал исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Максат Куланбаев. – На сегодняшний день из рассмотренных 18 проектов частично реализован 1 проект, 14 проектов находятся на стадии реализации и 3 проекта отказались от реализации проекта в связи с длительным сроком окупаемости и по личной инициативе заявителей проектов. В текущем году введен в эксплуатацию первый этап проекта «Система управления твердыми бытовыми отходами в г. Уральск». Реализуется мусоросортировочный комплекс, осуществляется сбор и сортировка мусора. В проект инвестировано 400 млн. тенге. В рамках 2 этапа планируется переработка вторичного сырья, ввод второго этапа которого запланирован на 2021 год. Общая стоимость проект 1,7 млрд. тенге. По итогам реализации проекта будут обеспечены 40 рабочих мест, – отметил Максат Куланбаев. Среди 14 проектов, находящихся на реализации, строительство асфальтобетонного завода в Бурлинском районе (ТОО «Адал Арна Алматы»), строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов в п.Новенький, строительство современной гостиницы международного уровня в г.Уральске, создание кормовой базы на 5000 гектар для откормочного комплекса в Байтерекском районе п.Янайкино (ТОО «Central Feedlot»), строительство и установка современного парка аттракционов и колеса обозрения в г.Уральск (ТОО «Созвездие Казахстан»), строительство репродуктора по разведению овец Романовской породы с общим поголовьем овцематок до 5 000 голов и общим поголовьем овец до 40 000 голов в Каратобинском районе (ТОО «KazMeat Industry») и другие. Преимущественно охвачены сферы сельского хозяйства, производящей промышленности, развития сферы услуг, также некоторые инвесторы заявили о своей готовности работать на экспорт. Как рассказал председатель правления АО «НК «СПК «Орал» Диас Джанибеков, в регионе есть все необходимые условия для реализации инвестпроектов, налажено тесно сотрудничество между государством и представителями бизнес-сообщества. Об этом также свидетельствует и открытие центра обслуживания инвесторов на базе СПК «Орал», где предпринимателям оказывается полное сопровождение на всех стадиях реализации проекта, таким образом снижаются возможные административные барьеры и минимизированы коррупционные риски. – Концепция функционирования ЦОИ предусматривает оказание спектра услуг по сопровождению инвесторов по принципу «одного окна», начиная от встречи инвесторов в аэропорту, его транспортное сопровождение, предоставление всей необходимой информации о регионе, мерах господдержки, проектах, требующих инвестиции и т.д. Сопровождение инвестора также подразумевает предоставление в бесплатное пользование офисом, возможность регистрации юридического лица инвестора или его представительства на территории офиса ЦОИ, закрепление персонального менеджера, который будет представлять интересы инвестора во всех инстанциях, – подчеркнул Д. Джанибеков. В ходе заседания акимом области была особо отмечена необходимость использования технологии «Битрикс24», так как на базе данной программы получение ответов на любые административных вопросы становится гораздо быстрее. На данной платформе акимами всех уровней ведется непосредственный контроль за поступающими обращениями предпринимателей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.