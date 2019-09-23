Как рассказала мама Артура Айжан Бержанова, её сына хладнокровно убил 31-летний Замир Р. Однако родственники опасаются, что преступник сможет получить минимальный срок наказания. 17 сентября родственники погибшего Артура Бержанова получили обвинительный акт от прокуратуры, в котором говорится, что дело возбуждено по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". – 8 июня моего сына с супругой пригласили на день рождения сына друга. Но сноха не смогла пойти и Артур отправился один. Там собрались его друзья вместе с женами. Замир начал возмущаться, что сын пришел один и между ними произошел конфликт, однако до драки дело не дошло. Около 3.00 все зашли в дом, а мой сын и Замир остались сидеть во дворе на топчане. Артур на тот момент уже собирался домой, но Замир по непонятной причине ударил его шампуром в сердце. Прокурор говорит, что подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сделал шаг к Артуру и случайно воткнул в него шампур. Но это неправда, у Артура были порезы на руке, значит он отбивался от него. Потом мой сын сам дошел до крыльца дома и лицом упал на брусчатку. На лице у него были синяки. Замир утверждает, что якобы это он донес его до крыльца и вызвал скорую, - рассказала женщина. По словам супруги убитого Алтынай Бержановой, скорую помощь друзья вызвали не сразу, а спустя полтора часа после случившегося. – Все это время убийца заметал следы преступления, смывал кровь, выбросил шампур и только потом супруга одного из друзей вызвала скорую. Врачам они сказали, что Артур сам упал на шампур. Мой муж умер сразу. У нас остался маленький ребенок. По натуре Артур был очень спокойным и мирным человеком. Он никогда не стал бы начинать конфликт, - говорит женщина. Родственники Артура опасаются, что подозреваемый будет предпринимать все попытки, чтобы уйти от наказания. - Подозреваемый ранее был судим. Мы хотим для него самого строгого наказания. Но почему-то в областной прокуратуре отказываются возбуждать дело по статье "Убийство". Нам вручили обвинительный акт, в котором написано, что дело будет расследоваться по статье 104 УК РК "Причинение смерти по неосторожности". Значит он получит незначительный срок, отсидит половину и через несколько лет снова будет разгуливать на свободе, - рассказала родственница убитого Салтанат Тасмухамбетова. 17 сентября редакция "МГ" направила официальный запрос в областную прокуратуру. 23 сентября пришел ответ на запрос, в котором говорится, что департаментом полиции в отношении Замира Р. по факту смерти Артура Бержанова проведено досудебное расследование и в суд дело отправлено по ст. 99 УК РК. – Дело направлено в суд по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Принимая во внимание, что досудебное производство затрагивает интересы ряда лиц, иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - сообщили в прокуратуре ЗКО, не уточнив по какой причине прокуратура дважды поменяла обвинительный акт, сначала со статьи "Убийство" на статью "Причинение смерти по неосторожности", которую позже снова переквалифицировали на статью 99 УК РК - "Убийство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.