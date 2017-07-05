Как пояснили в областном перинатальном центре, проблема отказников не самая актуальная, но все равно имеет место быть. Три роженицы с начала года отказались от своих малышей, спустя время одна из них одумалась и все-таки забрала ребенка. Причин, по которым новорожденных оставляют в роддоме, достаточно много. - В основном это, конечно, проблемы с жильем, им просто негде жить. Чаще всего родители молодых мам не знают, что их дочь решила отказаться от ребенка, а потом, когда узнают, приезжают бабушки, дедушки и забирают, - сообщила заведующая детским отделением областного перинатального центра Тамара ЗАЦАРИНИНА. Временно решить проблему с жильем можно. С 2014 года в Уральске работает «Дом мам», через него прошли уже больше ста молодых мам со своими детьми. Кто-то приходит сам, кого-то приводят. В основном постоялицы дома мам из районов, после родов некоторым стыдно возвращаться в родное село, боятся, что осудят, кого-то не принимают родители, и только здесь они находят поддержку. - Я не знала, что есть такой дом, в котором живет столько женщин со своими детьми, здесь все очень дружные. Когда, допустим, кто-то из нас на работе, мы присматриваем за детьми друг друга. От меня отказался брат, когда у меня появился ребенок, поэтому я здесь, но я не одна такая. Я думаю, если у кого-то такая же ситуация, и им некуда идти, не нужно отказываться от своих детей, можно прийти сюда, в дом мам, - говорит постоялица «Дома мам», пожелавшая не называть своего имени. Молодые мамы прямо с роддома могут прийти сюда и находиться здесь до тех пор, пока ребенку не исполнится полгода, но бывают исключения, и женщинам разрешают остаться до года. За это время им помогают с документами, с работой, налаживают отношения с родителями или мужьями. - Мы сотрудничаем с роддомами, созваниваемся, нам говорят, что у нас есть отказница. Мы берем психолога и едем, уговариваем не бросать ребенка, предлагаем нашу помощь - психологическую и юридическую. Забираем их к себе. У нас работает швейная мастерская, мы их там обучаем, чтобы, когда они от нас выйдут, хоть что-то умели делать, - говорит координатор дома мам г. Уральск Замзагуль ШКАНОВА Нужно отметить, что спонсорами дома мам являются лишь меценаты и благодетели. Только за их счет молодые мамы живут здесь и получают помощь.