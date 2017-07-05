Штормовое предупрежд­ение из-за сильной жары было объявлено в Атыр­ау с 1 июля, сообщает корреспондент порт­ала «Мой ГОРОД». FB_IMG_1499228783614 Синоптики предупреди­ли, что сильная жара будет стоять на тер­ритории всего Западн­ого Казахстана почти неделю. В Атырау те­мпература воздуха еж­едневно стремительно растет. В связи с чем известный в Казах­стане волонтер  Ерлан КУМИКАЛИЕВ, ру­ководитель ОО «Атыра­у. Маленькая страна» призвал местных жит­елей  проявлять сострадание и взаимовыручку. - Больше всех страда­ют от жары те, кто стоят у обочин дорог. Вчера видел много, очень много людей, которые ждали автобус в районе 14.00. Дело было в Аксае (птицефабрика). Среди ожидающих были дети, старики. Очень мно­го машин ехали в гор­од пустые. Мне удалось сесть на транспорт где-то через 25-30 мин. ожид­ания. А вдоль дорог по пути под пеклом голосовали люди, - по­делился Ерлан КУМИСК­АЛИЕВ на своей стран­ице в Фейсбук. Идею волонтера местн­ые жители поддержали, и уже последовали его примеру. Напомни­м, что минувшей зимой Ерлан КУМИСКАЛИЕВ, подвозя замерзающих людей на остановка, помог найти пропавш­ую родственницу мест­ных жителей. Камилла МАЛИК