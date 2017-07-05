Гражданин России предложил акиму Уральска выкупить памятник Маншук Маметовой
На официальный блог акима города поступил вопрос от жителя Российской Федерации, который был удивлен тем, что в Уральске убрали памятник Маншук Маметовой и на его месте поставили новый, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
- С изумлением прочитал новость о том, что в Уральске 22 мая снесли памятник герою Советского Союза Маншук Маметовой. Поясните, пожалуйста, в каком состоянии находится памятник, подлежит ли он транспортировке и реставрации, какие документы следует оформить для того, чтобы выкупить его для установки в Невельском районе Псковской области, - написал Юрий ПАЛКИН.
На это аким Уральска ответил, чтобы установить памятник трем женщинам-героям Советского Союза - Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой и Халық қаһарманы Хиуаз Доспановой несколько лет назад было инициировано творческой интеллигенцией города Уральск и поддержано не только представителями общественности, но и многими жителями Западно-Казахстанской области.
- В феврале 2017 года была создана комиссия с целью обследования памятника Маншук Маметовой, в ходе которого был составлен акт с рекомендацией демонтажа и проведения научно-исследовательских работ по реставрации памятника для сохранения в нормальном техническом и эстетическом состоянии, - говорится в ответе. - По просьбе жителей Бокейординского района ЗКО рассматривается вопрос реставрации и перемещения памятника Маншук Маметовой на ее малую историческую родину. Уважаемый Юрий, акимат города Уральск выражает вам огромную благодарность за чуткое и внимательное отношение к памяти истории, за активную гражданскую позицию в увековечении имен участников Великой Отечественной войны.
Напомним, 24 июня состоялось торжественное открытие памятника трем героям СССР. Его установили на месте, где всегда стоял памятник Маншук Маметовой.
6 апреля, в музее Маншук МАМЕТОВОЙ состоялась встреча клуба ветеранов ЗКО "Фронтовичка" со студентами одного из колледжей города, где ветераны рассказали о необходимости реставрации и переноса старого памятника герою ВОВ М. Маметовой.
По словам ветерана ВОВ Алевтины МИТРОХИНОЙ, в России, где похоронены наши герои Алия МОЛДАГУЛОВА и Маншук МАМЕТОВА их никогда не разделяют.
- Если на земле, где погибли наши женщины их не разделяют и всегда упоминают только вместе, то почему у нас на западе Казахстана, где Алия и Маншук родились, мы не можем их соединить в одной композиции. Тем более, новый памятник ставится не вместо старого, а на место. А прежний памятник Маметовой установят в Бокейординском районе, где она и родилась, - пояснила Алевтина МИТРОХИНА.
