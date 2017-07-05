Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 5 июля дождь с грозой и порывами ветра 15-20 м/с пройдет днем. - Температура воздуха 5 июля составит +31...+33 градусов, 6 июля +26...+28 градусов. Ожидается переменная облачность и дождь, - отметили в "Казгидромет". Стоит отметить, что в последние дни в ЗКО стоит сильная жара. Столбик термометра поднимается до +34...+36 градусов.