6 и 7 июля на территории коммунального рынка «Сарайшык» пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка. Также 6 июля в 19.00 жителей Атырау ждет большой праздничный концерт на площади Махамбета Утемисова и Исатая Тайманова, который завершится красочным салютом. 7 июля на площади им К.Смагулова в 19:00 состоится праздничное мероприятие «Ел жүрегі – Астана». 8 и 9 июля в 10:00 на площади им. К. Смагулова и С. Мукашева будут организованы массовые спортивные мероприятия. Кроме того, 8 июля на площади им К. Смагулова в 19:00 состоится караоке вечер «Astana Live».