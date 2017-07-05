Наш адрес: Западно–Казахстанское областное спортивно–рыболовное общество «Қорғаушы», пр. Евразия, 61, офис 4.

Председатель областного общества рыболовов «Қорғаушы» Валерий САВОСЬКИН. Западный Казахстан всегда славился хорошей рыбалкой. На территории нашей области насчитывается более 200 водоемов. В настоящее время многократно возросло значение рыбалки как отдыха, жизненно важного противовеса человека большим скоростям, стрессам, напряжению в обществе. Число людей, отдыхающих на природе, в настоящее время увеличивается. Потенциальные возможности любительского рыболовства как массового оздоровительного и экологического движения трудно переоценить. Самыми модными, вызывающими зависть, являлись рассказы о поездках на канал Кушум и другие богатые рыболовные места Приуралья, где еще оставались девственные уголки природы. Однако сегодня любители рыбной ловли говорят о том, что в наших реках, озерах и водохранилищах практически нечего ловить на удочку. Одну из глобальных проблем исчезновения простой рыбы в водоемах они видят в отсутствии рационализаторского подхода среди некоторых природопользователей, занимающихся промышленным ловом рыбы. – Вот уже несколько лет помимо простой рыбалки с удочкой, я занимаюсь и подводной рыбалкой. Если пять лет назад обычной рыбы в наших водоемах было более чем достаточно, то после того, как водоемы стали отдавать арендаторам, мы просто чудом вылавливаем мизерную часть, а то бывает и вообще никакого улова. Если так будет и дальше продолжаться, наш родной край, всегда славившийся богатыми рыбными местами, вообще останется без рыбы, – рассказал рыболов–любитель Юрий ТКАЛУН. В связи с такой глобальной экологической проблемой рыбаки–любители создали Западно–Казахстанское областное спортивно–рыболовное общество «Қорғаушы» и приглашают всех, кто не равнодушен к экологической судьбе наших водоемов. – В наше общественное объединение входят рыболовы–любители с большим стажем, и все мы столкнулись в последнее время с тем, что фактически нет даже таких простых рыбных пород, которые всегда водились в наших реках и озерах, а это сазан, сом, жерех, щука, судак и так далее. Мы понимаем, что проблема комплексная: это и замор рыбы в зимний период, не проводится аэрация (обогащение воды кислородом), и на наш взгляд, завышенные квоты по вылову рыбы в зимний период из зимовальных ям. Еще одна проблема – это гибель икры. Один из арендаторов в частной беседе посетовал на то, что во время нереста открываются шлюзы, уходит вода, и икра рыбы попросту остается на листьях камыша на поверхности и погибает. Также мы часто наблюдаем картину засорения берегов водоемов. Многие рыбаки–любители жалуются, что некоторые арендаторы продают им путевки, но никаких услуг по рыбной ловле не предоставляют. Мало того, купив путевку, рыбаки приезжают на замусоренные места. Напрашивается вопрос: за что мы платим деньги? И у многих создается впечатление, что наши арендаторы взяли водоемы лишь для того, чтобы по полученным квотам просто вылавливать рыбу неводами, не заботясь об экологии водоема. Каждый из них предоставляет отчет о зарыбливании своего водоема мальком карпа, но почему–то на протяжении пяти лет мы никогда не вылавливали ни одного карпа. Сталкиваясь с такими наболевшими проблемами, мы решили действовать, – рассказал председатель областного общества рыболовов «Қорғаушы» Валерий САВОСЬКИН. Областное общество рыболовов «Қорғаушы» планирует заключить меморандум с республиканским государственным учреждением «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного и животного мира» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК», специализированной природоохранной прокуратурой ЗКО, правоохранительными органами ДВД ЗКО и представительством республиканской ассоциации общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства «Казахрыбхоз» по ЗКО. В области работают всего лишь девять инспекторов рыбнадзора на 220 водоемов, и, соответственно, для такой большой территории это очень малое количество специалистов, которым очень сложно осуществлять контроль за всеми объектами, раскинутыми по всей нашей обширной области. – В рамках такого меморандума мы готовы оказывать нашим рыбинспекторам посильную помощь в организации рейдов. Есть большие проблемы, на наш взгляд, с аэрацией зимой. Чтобы не обвинять голословно, наше общество будет добиваться того, чтобы на всех арендных водоемах зарыбливание, аэрация и прочие мероприятия по улучшению и оздоровлению водоемов проходили в присутствии членов общества «Қорғаушы». А также наше общество будет прилагать все усилия по борьбе с продажей рыболовных сетей из мононити, которые из–за своей дешевизны бросают и оставляют в водоемах. А те, в свою очередь, делают свое пагубное дело – уничтожают рыбу, не говоря уже об электроудочках и других варварских средствах ловли рыбы, – продолжил Валерий САВОСЬКИН. – Цели и задачи, которые мы ставим перед собой, – это защита рыбных ресурсов водоемов нашей области и защита интересов простых рыбаков–любителей. Мы хотим донести до всех рыбаков, что совместно мы сможем отстоять наши интересы в рамках правового поля, и предлагаем вступать в ряды нашего общественного объединения. Стоит отметить, что со временем появится официальный сайт Западно–Казахстанского областного спортивно–рыболовного общества «Қорғаушы», где желающие могут оставлять свои жалобы и вносить предложения по благоустройству водоемов. А также в планах общества - проведение спортивно–рыболовных мероприятий с целью привлечения населения к здоровому образу жизни и агитации сохранности природных ресурсов нашей области.