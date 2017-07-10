Коммунистическая народная партия Казахстана /КНПК/ ориентируется в развитии казахстанского коммунистического движения на Китай. Об этом заявил секретарь Центрального комитета КНПК, депутат фракции "Народные коммунисты" в мажилисе парламента Казахстана Айкын Конуров (на фото) в интервью агентству Синьхуа.
1 июля отмечалась 96-я годовщина создания Коммунистической партии Китая. В этой связи Айкын Конуров поздравил КПК - флагман коммунистического движения во всем мире с 96-й годовщиной. По его словам, рост экономики Китая, политического сознания и благосостояния населения - это все результаты работы коммунистов. Провозглашенная в Китае политика открытости дает свои плоды. В условиях глобализации Китай занял не просто какую-то нишу, а одну из главных позиций.
- КПК смогла мобилизоваться и встать на рыночные рельсы. Причем не на либеральные рельсы, а фактически создана плановая рыночная экономика, которая плавно и системно позволяет увеличивать ВВП. После развала СССР и упадка мирового коммунистического движения либералы начали говорить "вот, смотрите, до чего коммунисты довели Советский Союз". Сейчас же после очень быстрого развития Китая коммунистам в Казахстане легко вести пропаганду, потому что они могут сказать что, несмотря на развал СССР, есть страна, где правящая партия является коммунистической. Эта страна поступательно развивается и может предъявить миру успешный экономический, политический и социальный проект, - заявил Конуров. - Я знаю, что в приоритете у КПК простой народ. Мы видим, как растет благосостояние граждан Китая, это могут сделать только коммунисты. Коммунистическая идеология шагнула далеко вперед. Ее базисом является простой народ, и если он чувствует заботу государства, партии, то эта страна будет стабильной. Западная идеология подразумевает принцип каждый сам за себя. При этом государство не может быть стабильным, потому что чистый рынок заставляет людей противостоять и конкурировать друг с другом, что ведет к центробежным процессам и уничтожению государства. Политические реформы в Китае сопровождаются успешными экономическими реформами. Это ощущает большая половина мира. Большие инвестиции Китай вкладывает в Африку, Центральную Азию, Казахстан. Это отражается на жизни простых людей, появляются производства, рабочие места, и все это связано с мудрой политикой КПК.
Айкын Конуров отметил, что допущенные ошибки в СССР позднего периода Китай проанализировал. КПК успешно обновляется, и новые лидеры Китая - не из верхушки, а прошли все этапы роста. И человек, который знает, как живет простой народ, как работает номенклатура, бюрократия, побывав во всех ипостасях, знает чем живет народ, чего он хочет. По его словам, прямая связь с народными массами и преемственность политического курса и руководства приведет к большим успехам. Китай смог создать условия, чтобы, не развалив старое, создать новое. К сожалению, в СССР позднего периода произошел отрыв руководства партии от народных масс. КПК эту ошибку проанализировала и фактически поступательно развивается на основе сотрудничества с народными массами.
- Это позволит не только поддержать, но и развить коммунистическое движение в мире. Многие коммунисты смотрят на Китай и им легче работать, привлекать людей, потому что есть успешный опыт развития страны, - констатировал секретарь ЦК КНПК.
Когда речь шла о перспективах КПК, Айкын Конуров сказал, что КПК имеет очень серьезные перспективы развития. Это самая многочисленная партия в мире. Она основывается на поддержке народных масс и никогда не забывает о народе. Это является основной почвой развития партии, когда люди имеют возможность вырасти до высших эшелонов власти, до уровня принятия решений. Это как дерево, если почва хорошая, то оно будет расти вечно. Компартией Китая выстроен правильный курс на формирование общества среднего достатка. Грамотный политический курс приводит к тому, что средний класс растет. Этот базис цементирует и управляющую структуру - КПК, имеет очень хорошие перспективы для расширения на долгие годы вперед.
Конуров сообщил, что КНПК тесно сотрудничает с КПК, каждый год делегации КНПК в составе первых руководителей областных комитетов и первичных партийных организаций посещают Китай, между двумя партиями происходит обмен опытом. Делегации КНПК посещают Высшую партийную школу КПК в Пекине и изучают программные документы. По его словам, живое общение с коммунистами Китая дает коммунистам Казахстана очень многое. Задача КНПК в будущем - расширить свое присутствие в парламенте, и опыт КПК в плане расширения аудитории своих сторонников в этом очень поможет. Он сообщил, что руководители КНПК очень щепетильно относятся к кандидатурам на учебу в Китай. Очень важно, чтобы эти люди не просто получили знания, но и применяли их в Казахстане.
Коммунистическая народная партия Казкахстана работает в Казахстане 13 лет. КНПК уже второй созыв работает в нижней палате парламента и сохраняет свои места. Число членов партии достигло порядка 100 тыс человек, из них порядка 35 процентов - это молодые люди в возрасте до 45 лет.
