28-летняя Карина КЛИМЕНКО 19 апреля вышла из дома и больше не вернулась, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Карина Клименко. Фото из соцсети Карина Клименко. Фото из соцсети Как рассказала мама пропавшей девушки Ольга, Карина проживала со своим гражданским супругом, свекровью, свекром и двумя детьми в районе остановки Ремзавод. - Вечером 19 апреля Карина была дома, а потом поехала проверить свою квартиру, которую они сдавали квартирантам в районе остановки Мясокомбинат и больше не вернулась. Раньше такого никогда не было, чтобы она пропадала. Тем более дома у нее остались 1,5-годовалая и 6-летняя дочки, - рассказала расстроенная мама. - Я обратилась в полицию сразу после ее исчезновения, но пока поиски результатов не дали. Также мама Карины КЛИМЕНКО рассказала, что ее дочь часто ругалась с мужем, может быть, это и послужило причиной ее ухода. Если кто-то обладает информацией о местонахождении Карины КЛИМЕНКО, просьба позвонить по номеру телефона +7 705 163 56 84.