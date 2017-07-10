Карина Клименко. Фото из соцсети Как рассказала мама пропавшей девушки Ольга, Карина проживала со своим гражданским супругом, свекровью, свекром и двумя детьми в районе остановки Ремзавод. - Вечером 19 апреля Карина была дома, а потом поехала проверить свою квартиру, которую они сдавали квартирантам в районе остановки Мясокомбинат и больше не вернулась. Раньше такого никогда не было, чтобы она пропадала. Тем более дома у нее остались 1,5-годовалая и 6-летняя дочки, - рассказала расстроенная мама. - Я обратилась в полицию сразу после ее исчезновения, но пока поиски результатов не дали. Также мама Карины КЛИМЕНКО рассказала, что ее дочь часто ругалась с мужем, может быть, это и послужило причиной ее ухода.