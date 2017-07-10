Иллюстративное фото из архива "МГ" Специализированный административный суд г.Атырау наложил штраф на 23-летнего местного жителя за административное правонарушение по ст.676 КоАП РК «Предоставление лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, незаконного вознаграждения, подарков, льгот либо услуг». - Ранее осужденный по статье «Кража» и состоящий на пробационном контроле в службе пробаций г.Атырау ДУИС по Атырауской области молодой человек пополнил телефонный баланс на 500 единиц старшего инспектора, а затем со своего мобильного телефона отправил смс-собщение с текстом «это вам от души П…», - пояснили в пресс-службе ДУИС. После полученного подарка старший инспектор обратилась с рапортом к руководству ДУИС о принятии мер в отношении молодого человека. Постановлением специализированного административного суда парень был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 МРП (453 800 тенге).