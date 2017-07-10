За 500 телефонных единиц местного жителя оштрафовали почти на полмиллиона тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Специализированный административный суд г.Атырау наложил штраф на 23-летнего местного жителя за административное правонарушение по ст.676 КоАП РК «Предоставление лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, незаконного вознаграждения, подарков, льгот либо услуг». - Ранее осужденный по статье «Кража» и состоящий на пробационном контроле в службе пробаций г.Атырау ДУИС по Атырауской области молодой человек пополнил телефонный баланс на 500 единиц старшего инспектора, а затем со своего мобильного телефона отправил смс-собщение с текстом «это вам от души П…», - пояснили в пресс-службе ДУИС. После полученного подарка старший инспектор обратилась с рапортом к руководству ДУИС о принятии мер в отношении молодого человека. Постановлением специализированного административного суда парень был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 МРП (453 800 тенге). Ерлан ОМАРОВ