Касым Марат Как рассказала мама Марата Индира АСАНОВА, мальчик родился с двусторонней расщелиной губы, неба и альвеолярного отростка. Он не мог полноценно питаться, дышать и говорить. - С рождения мы постоянно проходим лечение, и уже удалось провести 7 операций в Москве. Такого рода операции в Казахстане не проводят. Более того, мы ежемесячно ездим на ортодонтическое лечение тоже в Москву. Просто без этого лечения невозможно будет сделать следующую операцию по исправлению патологии челюсти, - рассказала Индира АСАНОВА. Касым Марат получает пенсию по инвалидности в размере 29 тысяч тенге ежемесячно. - Я сама работаю продавцом в продуктовом магазине неофициально, кручусь как белка в колесе. Конечно, мне хочется, чтобы мой сын как и все полноценные дети мог нормально говорить и общаться со сверстниками без психологического барьера. Моя зарплата составляет 30-40 тысяч тенге. Живем мы вместе с моей мамой, в одной квартире ютится 4 семьи. У меня еще есть младшая дочь. Своих детей я воспитываю одна, потому что более десяти лет назад у меня умер муж и я осталась вдовой, - рассказала Индира. Для женщины основная цель - вылечить своего сына. - Он раньше занимался плаванием. Теперь учится в колледже. Но все-таки самое главное для нас - это предстоящие последние две серьезные операции в институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой области в городе Москва. Стоимость операции около 3 млн тенге вместе с проживанием и проездом, да еще с предоперацинным курсом ортодонтии. Впереди нас ждет реконструкция челюстей с постановкой их в правильное ортодонтическое положение и ринохитопластика. Следующую операцию ему нужно сделать в августе, - пояснила мама Марата. Все, кто желает оказать парню помощь, может оправлять деньги на номер счета народного банкаили позвонить по номеру телефона 8(776)915-50-44, 8(705) 812-12-15 Индире АСАНОВОЙ.