2 человека погибли и 4 постадали в результате страшной аварии в Атырауской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из сообщества zello_atyrau Фото из сообщества zello_atyrau По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, ДТП произошло 9 июля в 14.00 на 823 км трассы Астрахань-Атырау. -30-летний водитель автомобиля марки «Toyota Estima» не справился с рулевым управлением, вследствие чего произошло опрокидывание авто. В результате из 7 пассажиров, находящихся в салоне, двое скончались на месте. 77-летняя бабушка и ее 11-летний внук являлись жителями Астраханской области РФ, - уточнили в пресс-службе ДВД. Четверо других пассажиров после обследования в больнице были отпущены домой. На данный момент под наблюдением врачей находится девочка 2009 года рождения. Начато досудебное расследование по 345 ст. УК РК - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами. Камила МАЛИК