Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО, сотрудниками антикоррупционной службы ЗКО в течение 6 дней при проведении оперативно розыскных мероприятий были установлены 10 фактов неоднократного получения взяток полицейскими БДПП УВД г.Уральск, которые в целях извлечения материальной выгоды для себя организовали свою преступную схему. - Полицейские БДПП УВД г. Уральск брали взятки в помещении стационарного поста полиции УВД г.Уральск № 849, расположенного на пересечении улиц Кердери и Досмухамедова, - сообщили в департаменте национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО. - 8 июня 2017 года приговором Уральского городского суда признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 366 УК РК "Получение взятки". Патрульным полиции УВД города Уральск Бекетову и Серикову был назначен штраф в размере семидесятикратной суммы взятки - 224 тысячи тенге и 154 тысячи тенге с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах и лишений званий младшего сержанта полиции. Кроме того, сотрудниками антикоррупционной службы были установлены факты неоднократного получения взяток другими сотрудниками БДПП УВД г.Уральск на том же посту от граждан за непривлечение к административной ответственности. - Более того, один из полицейских нанес удары руками за отказ подписывать административный протокол правонарушения. По указанным фактам в отношении полицейских ведется следствие, при этом полицейский, которые превысил должностные полномочия, заключен под стражу, - рассказали в департаменте по противодействию коррупции ЗКО. После рассмотрения представления руководством ДВД по ЗКО были приняты соответствующие меры, в частности, демонтированы стационарные посты полиции, двух командиров отделения БДПП УВД г.Уральск освободили от занимаемой должности, начальнику и заместителю отдела кадров УВД г.Уральск был объявлен строгий выговор, четыре полицейских БДПП УВД г.Уральск предупреждены о неполном служебном соответствии. Если Вы стали свидетелем факта коррупции, то нужно обратиться по единому номеру Call-центра антикоррупционной службы – 1424. Звонок по Казахстану бесплатный.