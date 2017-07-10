KZ 286012353000016141, ИИН 780312402466, или позвонить по номеру телефона 8(747)163-15-62 Любовь КИРКИНА. Кристина КОБИНА Фото предоставлено мамой девочки По словам мамы Насти, им требуется более 700 тысяч тенге на проведение операции. - Нам удалось уже собрать 200 тысяч тенге, еще осталось около полумиллиона. Мы, конечно, торопимся, потому что у Насти гниение кости, а этот процесс необратимый, и его нужно остановить, - пояснила Любовь КИРКИНА. - Хочу сказать огромное спасибо всем, кто не остался равнодушен к нашей проблеме. Напомним , Анастасия БУЗГОН инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке. Все, кто желает оказать девочке помощь, может оправлять деньги на номер счета народного банкаили позвонить по номеру телефона 8(747)163-15-62 Любовь КИРКИНА.

Анастасия БУЗГОН Как рассказала мама Анастасии Любовь КИРКИНА, дочери необходима операция в Самаре, чтобы сохранить ногу. - После того, как у Насти лопнула мозоль на пятке, у нее начались осложнения, все это перешло в хронический остеомиелит - гниение кости, - пояснила Любовь КИРКИНА.