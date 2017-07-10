Фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель акима Казталовского района Зайлим МАЖИТОВА, 9-классница повеcилась у себя дома. - Девочка хорошо училась и 8 июля вместе с подругами должна была поехать на ЭКСПО в Астану. В их семье 6 детей, она пятый ребенок. В тот день девочка обошла всех своих подруг в поселке, видимо, прощалась и через полчаса после того, как она вернулась домой, ее тело обнаружили родители, - пояснила замакима. Школьница оставила предсмертную записку, в которой попросила никого не винить в ее смерти. - Рядом с телом была обнаружена записка. В ней она написала, что некий черный человек-смерть давно зовет ее к себе. "Он говорит, что если я не повешусь сама, он заберет всех моих близких. Даже сейчас он находится рядом и торопит меня, поэтому и пишу неаккуратно. Прошу никого не винить в моей смерти". Так было написано в записке, - отметила Зайлим МАЖИТОВА. Стоит отметить, что в поведении 16-летней девочки ранее никаких странностей не наблюдали.