ДТП произошло на трассе Астрахань-Атырау днем 9 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из сообщества zello_atyrau Фото из сообщества zello_atyrau Как стало известно, на трассе перевернулся минивен с пассажирами. Фото страшной аварии было опубликовано в автомобильном сообществе zello_atyrau. По словам одного из подписчиков, в аварии погибли двое пассажиров автомобиля, жители Астраханской области – бабушка с внуком, которые рано утром выехали из Атырау на такси домой. В Казахстан они приезжали к родственникам. Данная информация уточняется. Кроме того, пользователи соцсети возмущены состоянием трассы. По их словам дорога в ужасном состоянии. Напомним, 1 июля на 10 заседании Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента РК и Советом Федерации России аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ выступил с предложением запустить аиарейсы сообщением Атырау-Астрахань, Атырау-Самара, Атырау-Волгоград. Камила МАЛИК